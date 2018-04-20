Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности

Пхеньян в обмен на отказ от ядерной программы захочет непробиваемых гарантий безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В обмен, особенно с учетом иранского опыта, конечно, Северная Корея захочет непробиваемых гарантий безопасности. В каком виде – сейчас сказать невозможно", — сказал Лавров. По его мнению, это было бы прекрасным решением.

"Но повторю, начать бы диалог и завязать бы этот диалог на встрече двух лидеров. А потом предстоит очень непростая работа, частью которой обязательно должна быть дискуссия более широкого плана о механизмах мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", — заявил министр, пояснив, что такая дискуссия уже велась бы с участием России, Китая, Японии.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных испытаний, а также ядерного испытания КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна. США, Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.

Заметное потепление в отношениях Севера и Юга Кореи произошло в связи с подготовкой к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участием северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, визитом сестры северокорейского лидера в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР. Сейчас лидеры КНДР, США и Южной Кореи заявляют о возможности встреч.

Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на территории "третьей" страны после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось ранее, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном.

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