Лавров прокомментировал позицию США по поставкам российских С-400 Анкаре

20 апреля 2018 15:55 (UTC+04:00)

Россия считает позицию США по поставкам российских С-400 Турции шантажом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Анкара после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA.

"То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний", — сказал он.

По словам Лаврова, генсек НАТО на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции. "Соединенные Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса", — отметил глава МИД РФ.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

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