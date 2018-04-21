Людей эвакуируют из башни "Око" в "Москва-Сити"

Более 300 человек эвакуируют из башни "Око" комплекса "Москва-Сити" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о задымлении в комплексе "Москва-Сити", в башне "Око", расположенной в доме 21 по 1-му Красногвардейскому проезду", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, источник которого пока обнаружить не удается. Принято решение провести эвакуацию и здания", - отметил собеседник агентства.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, звенья газодымозащитной службы проверяют поэтажно весь комплекс.