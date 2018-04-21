Синоптики предупредили о мощном урагане, надвигающемся на Москву

21 апреля 2018 16:12 (UTC+04:00)

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 22 апреля, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о резком похолодании и сильном ветре, до 20-25 метров в секунду. Если прогнозы подтвердятся, то непогода будет сравнима с ураганом, обрушившимся на столицу в прошлом году. Тогда синоптики прогнозировали порывы ветра около 20-22 метров в секунду, а на самом деле местами они достигали 32 метров в секунду. Жертвами стихии стали более десяти человек.

Azernews Newspaper
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