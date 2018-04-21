В Дербенте ликвидировали еще четырех боевиков

Сотрудники силовых структур ликвидировали еще четырех членов бандподполья в ходе спецоперации в Дербенте (Дагестан), передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"В ходе штурма дома в Дербенте, где укрывались члены бандподполья, их удалось ликвидировать. Речь идет о четырех боевиках, которые оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме, где укрывались боевики, найдено самодельное взрывное устройство. "СВУ - бомба 5 килограмм в тротиловом эквиваленте обезврежена", - добавил источник.

Ранее со ссылкой на оперативный штаб НАК в республике сообщалось, что в 13:30 по Москве режим КТО введен в городе Дербенте и Дербентском районе. Позднее информированный источник сообщил Интерфаксу, что сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать четырех боевиков (трое из них ликвидированы и один задержан), которые передвигались в автомобиле ВАЗ-2109. Их личности установлены.

Вторая группа боевиков заблокировалась в доме в микрорайоне "Аэропорт".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.