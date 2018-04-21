Ликвидированные в Дагестане боевики готовили теракт на майские праздники

21 апреля 2018 22:36 (UTC+04:00)

Девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники, ликвидированы в Дагестане. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает ТАСС.

По данным комитета, две группы бандитов были обнаружены в разных частях Дербента в ходе поисковых мероприятий. Боевики отказались сдаться. Они вступили в перестрелку с силовиками, в ходе которой были уничтожены.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение.

По информации НАК, боевики планировали теракт на первомайские праздники.

В ведомстве также добавили, что контртеррористическая операция на территории Дербентского района и в Дербенте была проведена по решению начальника регионального управления ФСБ.

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