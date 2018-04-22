Россия вынесет на ГА ООН резолюцию о группе экспертов по кибербезопасности

22 апреля 2018 22:54 (UTC+04:00)

Москва намерена вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с призывом возобновить работу группы правительственных экспертов (ГПЭ) по международной информационной безопасности, заявил в воскресенье спецпредставитель президента, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских, передает РИА Новости.

"Такие намерения у нас есть. Площадка ООН для нас по-прежнему остается приоритетной в плане выработки универсальных правил поведения государств в интернете. Мы будем предлагать возродить ГПЭ, но внеся в нее определенные изменения", - сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".

Он пояснил, что эти изменения будут касаться, в том числе, состава группы.

"При этом группа должна иметь возможность обсуждать новые явления в киберпространстве - от интернета вещей до искусственного интеллекта", - подчеркнул Крутских.

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