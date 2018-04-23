Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики

23 апреля 2018 11:47 (UTC+04:00)

Стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России", — сказал Лавров.

По его словам, двустороннее сотрудничество выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций России и Китая.

Как указал Лавров, помимо взаимодействия над уровне глав правительств Москва придает большое значение взаимодействию по линии министерств, ведомств, парламентов.

"Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов в текущем году", — указал глава МИД РФ, заметив, что в экономических связях двух государств наблюдается положительная динамика. "Китай прочно занимает первое место в списке торговых партнеров России. У нас единое понимание необходимости улучшения качественных параметров экономического взаимодействия", — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают консолидированную линию на строгое соблюдение международного права. Эта линия, по словам Лаврова, "играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире".

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