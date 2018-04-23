МИД РФ: Отношения с Советом Европы переживают самый трудный момент за 20 лет

23 апреля 2018 12:06 (UTC+04:00)

Отношения РФ и Совета Европы переживают сегодня один из самых трудных моментов за последние 20 лет, но стороны настроены преодолеть противоречия, заявил в понедельник заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Илья Субботин, передает РИА Новости.

"Тот факт, что сегодня настолько полон зал, на мой взгляд, говорит о том, что с двух сторон- и в России и со стороны Совета Европы – сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся",- заявил Субботин, выступая на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы "Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной̆ практике".

"Объективно, с политической точки зрения, отношения между Россией и Советом Европы, наверное, переживают самый трудный период за те 20 лет, которые мы находимся в этой организации. При этом я могу сказать, что и МИД в целом и руководство СЕ в лице (генсека Турбъерна) Ягланда делают максимум возможного, чтобы эти трудности преодолеть. Центром их пока является парламентская ассамблея СЕ", — добавил Субботин.

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