Путин и Макрон высказались за реализацию соглашения по иранскому атому

Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказались за продолжение реализации совместного плана действий по иранской ядерной программе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба Кремля.

"Характерно, что президенты России и Франции высказались за продолжение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, являющегося важным фактором обеспечения международной безопасности", — отмечается в сообщении.

Были затронуты также актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита Макрона в Россию в мае этого года, сообщила пресс-служба.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся перед визитом французского лидера в США, где он планирует обсудить с Дональдом Трампом ряд глобальных вопросов, включая борьбу с терроризмом и иранскую ядерную программу.

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