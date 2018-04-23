МИД РФ вновь порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

Министерство иностранных дел России вновь порекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в столице Армении Ереване, где продолжаются протестные акции, передает РИА Новости.

"Нарастание противостояния правительственных сил и оппозиции; продолжаются протестные акции в городе Ереван; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

С 13 апреля в Армении проходят акции против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, который в соответствии с обновленной конституцией обладает самыми широкими полномочиями. Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. В понедельник, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

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