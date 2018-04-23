Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще пяти турецких предприятий

23 апреля 2018 18:27 (UTC+04:00)

Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов еще пяти турецких предприятий, которые были проинспектированы ранее в этом месяце, сообщает российское ведомство в понедельник, передает РИА Новости.

Полный список этих компаний опубликован на официальном сайте Россельхознадзора.

"По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую Республику, который состоялся в период с 16 по 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением Турецкая Республика, с еще пяти предприятий", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.

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