Шойгу назвал удар США по Сирии нарушением международных правил

Ракетный удар США и союзников по Сирии — нарушение всех международных правил, он осуществлён в "стиле Запада" — это было наказание без расследования, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Сюй Циляном, передает РИА Новости.

"Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете безопасности (СБ) ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных", — сказал Шойгу.

По его оценке, удар осуществлён "строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования".

"Хотел бы поблагодарить дружественный Китай за поддержку по сирийскому вопросу, за осуждение безответственного поведения некоторых западных стран, которые под надуманным предлогом нанесли военный удар по суверенному государству", — сказал Шойгу.

Он отметил, что рад новой встрече с Сюй Циляном, первая из которых состоялась в 2013 году. "Все это позволило нам сделать большой серьёзный задел на будущее, который работает и сегодня", — сказал Шойгу.

"Время изменяет всё, но, к счастью, не меняет наших отношений как лично между нами, так и между наши государствами. И залогом этому служат очень тесные, дружеские отношения глав наших государств", — сказал он.

Шойгу выразил надежду, что в ходе нынешней встречи "будет возможность обсудить наиболее острые проблемы безопасности".

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