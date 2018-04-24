Шойгу назвал удар США по Сирии нарушением международных правил

24 апреля 2018 12:07 (UTC+04:00)

Ракетный удар США и союзников по Сирии — нарушение всех международных правил, он осуществлён в "стиле Запада" — это было наказание без расследования, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Сюй Циляном, передает РИА Новости.

"Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете безопасности (СБ) ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных", — сказал Шойгу.

По его оценке, удар осуществлён "строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования".

"Хотел бы поблагодарить дружественный Китай за поддержку по сирийскому вопросу, за осуждение безответственного поведения некоторых западных стран, которые под надуманным предлогом нанесли военный удар по суверенному государству", — сказал Шойгу.

Он отметил, что рад новой встрече с Сюй Циляном, первая из которых состоялась в 2013 году. "Все это позволило нам сделать большой серьёзный задел на будущее, который работает и сегодня", — сказал Шойгу.

"Время изменяет всё, но, к счастью, не меняет наших отношений как лично между нами, так и между наши государствами. И залогом этому служат очень тесные, дружеские отношения глав наших государств", — сказал он.

Шойгу выразил надежду, что в ходе нынешней встречи "будет возможность обсудить наиболее острые проблемы безопасности".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Евросоюз призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать гуманитарное право
Европа 12:47
Узбекистан самая привлекательная для российского несырьевого экспорта страна - СМИ
Бизнес 12:40
Государственный секретарь Казахстана назвала отношения с Россией примером добрососедства
Казахстан 11:54
Париж надеется на откровенный разговор с США о Сирии, Иране и КНДР
Европа 11:07
Министр финансов Грузии встретился с представителями финансовых институтов в Вашингтоне
Грузия 11:02
Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля
Россия 10:57
Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 50%
Бизнес 10:49
Нефть дорожает на опасениях санкций США против Ирана
Энергетика 10:36
Израиль атаковал огневую точку в Сирии в ответ на перелет снаряда
Израиль 10:16
Кабмин РФ поддержал подписание соглашения о свободной торговли ЕАЭС с Ираном
Политика 10:01
Лавров усомнился в намерении США покинуть Сирию
Россия 09:38
Макрон заявил об "особой ответственности" Франции и США
Европа 09:34
Иран хочет как можно скорее ознакомиться с выводами ОЗХО о произошедшем в Думе
Политика 05:18
Лидеры Китая и Индии обсудят всеобъемлющие, долгосрочные и стратегические вопросы
Китай 04:47
В Китае 18 человек погибли в результате пожара
Китай 04:45
Китайский флот гражданских вертолетов увеличится за счет роста намерений совершить покупки
Китай 04:41
Глава Минэкономики Турции провел переговоры с Новаком и Ткачевым в Москве
Турция 03:51
Глава МИД Ирана рассказал о трудностях в обмене заключенными с США
Политика 03:09