В МИД РФ предупредили о негативных последствиях срыва сделки по Ирану

24 апреля 2018 14:42 (UTC+04:00)

Срыв сделки по Ирану может негативно сказаться на будущих договоренностях с КНДР, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, выступая во вторник на второй подготовительной конференции по ДНЯО 2020, передает РИА Новости.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

"От успеха СВПД во многом будет зависеть судьба усилий по дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Срыв договоренностей по иранской ядерной программе без каких-либо поводов и вопреки воле международного сообщества вряд ли будет способствовать убеждению КНДР в том, что возможные будущие договоренности будут соблюдаться", — сказал он.

Дипломат добавил, что СВПД является хрупким механизмом. "Любое отклонение от его общей философии или отдельных положений, любые попытки подправить в свою пользу текст неизбежно ударят по глобальному режиму нераспространения и самым негативным образом скажутся на региональной и международной стабильности и безопасности", — добавил он.

Евдокимов подчеркнул, что Москва продолжит выполнять свои обязательства в рамках СВПД. Он также призвал страны-участницы подготовительной конференции по ДНЯО "не отмалчиваться в расчете на то, что ситуация уладится сама собой, а предпринять конкретные серьезные усилия по сохранению СВПД".

"Вместе с делегацией Китая подготовили проект совместного заявления в поддержку СВПД, который предлагаем принять на нынешней сессии… Считаем такой коллективный сигнал подготовительной комиссии востребованным и рассчитываем, что документ получит широкое одобрение", — добавил представитель МИД РФ.

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