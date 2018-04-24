Хантсман надеется на восстановление отношений между Россией и США

24 апреля 2018 17:13 (UTC+04:00)

Посол США в РФ Джон Хантсман выразил надежду на восстановление основных функций диппредставительств Штатов в РФ и на возвращение к тому уровню двусторонних отношений между странами, который был ранее, передает РИА Новости.

"В этих условиях приходится изменять приоритеты, сократить какие-то ключевые функции и уделить внимание оставшимся функциям. Я надеюсь, что ситуация временная, и что в результате дипломатических усилий нашим странам удастся достичь хороших результатов и вернуться к уровню диппредставительств, какой у нас был раньше. Надеюсь, что удастся восстановить основные функции для того, чтобы работать на поддерживание двусторонних отношений", — сказал Хантсман журналистам во Владивостоке.

Посол США впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.

В конце марта власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге.

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