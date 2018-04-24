Посол РФ: Глобальные вызовы должны сближать Россию и США

24 апреля 2018 20:37 (UTC+04:00)

Глобальные вызовы должны сближать Россию и США, которые вместе могут достичь многого в интересах стабильности и безопасности в мире, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 73-й годовщине встрече советских и американских войск на Эльбе в 1945 году, Антонов отметил, что это событие стало "ярким символом боевого братства наших стран, сражавшихся плечом к плечу против общего врага".

"Заложенные в годы Второй мировой войны традиции партнерства напоминают о тех огромных преимуществах, которых мы можем достичь, когда действуем единым фронтом в интересах стабильности и безопасности на планете. Убежден, что глобальные вызовы сегодняшнего дня, которые стоят перед Россией и США, должны нас сближать для активной совместной работы", — сказал посол.

"Наша главная обязанность как крупнейших ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН – обеспечивать стратегическую стабильность, не допускать расползания конфликтов, из которых рождаются большие войны", — добавил глава российской дипмиссии.

Встреча на Эльбе, состоявшаяся 25 апреля 1945 года у немецкого города Торгау, стала одним из финальных этапов Второй мировой войны, который предшествовал окончательной победе СССР, США, Великобритании, Франции и их союзников над нацисткой Германией.

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