В России заявили, что текущие переговоры по Ирану ни к чему не обязывают

Результаты переговоров США с тремя европейскими странами — Великобританией, Германией и Францией — по иранской ядерной программе не могут быть обязывающими, поскольку в них не участвовали ключевые соавторы сделки — РФ, Китай и Иран, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что США и европейские участники "шестерки" по Ирану выработали условия, на которых Трамп останется в соглашении по иранскому атому, американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.

Ульянов подчеркнул, что РФ известно о таких переговорах, однако ни Россия, ни Китай в них не участвовали, а представители единой внешнеполитической службы Евросоюза, выступающие в "шестерке" в качестве координатора, присутствовали там лишь в качестве наблюдателей, "располагаясь как бы на приставном стуле".

"К участию в этом процессе мы не стремились, поскольку изначально с большой долей скепсиса относились к его формату и целям. В самом деле, сразу же возникает вопрос о том, как сочетаются сепаратные переговоры в узком кругу с былыми призывами наших западных партнеров крепить единство "шестерки", и насколько весомым может быть итоговый продукт этого междусобойчика, если три ключевых соавтора ядерной сделки, Россия, Китай и Иран, не имели к его разработке ни малейшего отношения? Ведь ясно, что результаты такого переговорного процесса не могут быть обязывающими для нас ни в малейшей степени", — сказал Ульянов.

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