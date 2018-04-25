Россия начала производство С-400 для Турции

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции, сообщил РИА Новости глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Мы приступили к исполнению контракта (на поставки С-400 Турции)", — сказал Михеев.

Он пояснил, что речь пока не идет о начале поставок С-400, в настоящее время начато производство ЗРК.

"(Начато) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства", — пояснил Михеев.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

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