Лавров и Налбандян обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

26 апреля 2018 16:55 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг провел в Москве встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в частности, обсуждалась ситуация на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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