МИД РФ ожидает, что ОЗХО подготовит доклад по сирийской Думе как можно быстрее

Россия ожидает, что доклад миссии ОЗХО по предполагаемой химатаке в сирийской Думе будет готов как можно быстрее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Продолжает свою работу прибывшая в Думу 21 апреля группа экспертов ОЗХО. Уже дважды они посетили место предполагаемой химатаки, так называемой химатаки. Со своей стороны Россия оказывает миссии максимально возможное содействие, прежде всего, в вопросе обеспечения безопасности. Россия ожидает от инспекторов ОЗХО беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего и скорейшего доклада", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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