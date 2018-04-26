В МИД РФ рассказали, когда станет возможен шестисторонний формат по КНДР

26 апреля 2018 20:18 (UTC+04:00)

Говорить о перспективах возобновления шестисторонних переговоров по корейскому урегулированию можно будет после результатов саммита Южная Корея — КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

"Нам нужно дождаться тех политических договоренностей, если они будут, по крайней мере результатов этих встреч, затем посмотреть на то, что удастся, удалось сделать по их итогам, сформировать представление о том, куда двигаться дальше", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия готова делает все возможное, чтобы внести свой вклад в мирное политическое урегулирование этой "очень старой" проблемы.

"Какие-то планы можно комментировать после того, как эти встречи состоятся", — подчеркнула Захарова.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.

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