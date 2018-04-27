Россия с 1 мая снимает ограничения на турецкие помидоры

Россия с 1 мая разрешает поставки помидоров всем турецким производителям, а не только тем, которые были в списке одобренных ранее экспортеров. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, передает ТАСС.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли", - говорится в сообщении ведомства.

Отменяется ли в связи с этим квота на поставку турецких помидоров в Россию в объеме 50 тыс. т в год, в ведомстве не уточняют.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.