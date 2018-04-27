ФСБ предотвратила теракты в Москве

ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" террористической группировки "Исламское государство", которые хотели провести ряд терактов в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу в пятницу.

"Пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" ИГ. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона", — сказано в релизе.

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