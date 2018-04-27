Путин призвал совершенствовать страховую систему в медицине

Президент России Владимир Путин считает, что страховую систему в медицине нужно совершенствовать, но делать это необходимо аккуратно, сообщает РИА Новости.

"Специалисты сегодня считают, что если мы сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, мы вообще перейдем к полному хаосу в этой сфере, - заявил он на встрече с Советом законодателей. - Поэтому совершенствовать нужно эту систему, но очень-очень аккуратно". Глава государства добавил, что вопрос о необходимости сохранения или ликвидации страховой медицины специалисты обсуждают регулярно.

Отвечая на предложение создать в правительстве отдельный орган, отвечающий за нормотворческую деятельность, президент напомнил, что в кабмине уже есть комиссия по законотворческой деятельности, однако не исключил необходимости усовершенствовать эту работу.

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