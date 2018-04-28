Шойгу обсудил с французским коллегой обеспечение глобальной безопасности

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой французского военного ведомства Флоранс Парли вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Телефонный разговор состоялся в субботу по инициативе французской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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