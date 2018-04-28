Песков: Сделка по иранскому атому должна оставаться незыблемой

Сделка по иранскому атому должна оставаться незыблемой, без нее не будет основы для дальнейших контактов по иранской тематике. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что сделка с Ираном была только первым шагом и "нужно достигнуть большего", передает ТАСС.

"Мы знаем позицию европейских коллег относительно того, что сделка должна быть сохранена. Достаточный [это] или недостаточный шаг - другой вопрос, но это единственный субстантивный консенсус, который удалось достигнуть между всеми заинтересованными сторонами в результате очень напряженной работы. Поэтому, любое продолжение и совершенствование ситуации в плане дальнейшего урегулирования может осуществляться только на базе чего-то субстантивного, и это как раз СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]", - сказал Песков.

"Главное, это незыблемость этой сделки - иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога", - заключил представитель Кремля.

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