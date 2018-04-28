Лавров призвал срочно провести встречу по Сирии в астанинском формате

28 апреля 2018 15:00 (UTC+04:00)

Москва считает, что необходимо срочно согласовать коллективные меры в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы согласились провести эту внеочередную встречу на уровне министров иностранных дел астаниского процесса, чтобы обсудить весьма непростую, а скажем прямо, сложную ситуацию, которая складывается в Сирии и вокруг нее. Мы считаем необходимым в срочном порядке согласовать коллективные меры в рамках созданного нами более года назад астанинского формата с целью продолжения в этих очень сложных условиях движения Сирии к миру и нормализации", — сказал Лавров перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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