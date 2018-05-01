Россия снимает ограничения по количеству поставщиков томатов из Турции

1 мая 2018 05:40 (UTC+04:00)

Россия с 1 мая снимает ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставляя при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год, передает РИА Новости.

Такое решение было принято по итогам встречи 23 апреля министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, на которой обсуждалась двусторонняя торговля сельхозпродукцией и продовольствием, а также сотрудничество в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора.

На конец апреля из Турции в Россию было ввезено 17 тысяч тонн помидоров.

В ответ на такое решение Россия ожидает от Турции встречных шагов по открытию своих рынков для российских производителей мяса. 3 мая состоится визит турецкой делегации в Россию для проведения консультаций, на которых планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турецкую Республику.

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