В МИД РФ не видят необходимости внеплановой встречи "шестерки" с Ираном

Необходимости в заседании совместной комиссии стран "шестерки" и Ирана после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нет, необходимо, чтобы МАГАТЭ изучило "изобличающие" Тегеран документы, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Во встрече комиссии по поводу якобы обнаружения документов, изобличающих Иран во лжи, не вижу необходимости. Нет предмета для разговора в рамках комиссии. Как минимум, эти документы МАГАТЭ должно изучить, а там будет видно", — заявил Ульянов.

Добычей израильских разведчиков стали, по словам Нетаньяху, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под склад на юге Тегерана. Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.

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