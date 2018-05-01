В МИД РФ не видят необходимости внеплановой встречи "шестерки" с Ираном

1 мая 2018 17:24 (UTC+04:00)

Необходимости в заседании совместной комиссии стран "шестерки" и Ирана после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нет, необходимо, чтобы МАГАТЭ изучило "изобличающие" Тегеран документы, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Во встрече комиссии по поводу якобы обнаружения документов, изобличающих Иран во лжи, не вижу необходимости. Нет предмета для разговора в рамках комиссии. Как минимум, эти документы МАГАТЭ должно изучить, а там будет видно", — заявил Ульянов.

Добычей израильских разведчиков стали, по словам Нетаньяху, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под склад на юге Тегерана. Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США не планируют передавать документы по Ирану в МАГАТЭ
США 18:30
Джонсон: Заявление Нетаньяху по Ирану говорит о важности сделки по его ядерной программе
Европа 17:27
Нетаньяху считает, что действия Ирана могут привести к войне на Ближнем Востоке
Израиль 17:17
Абэ считает, что КНДР должна реальными действиями доказать готовность к денуклеаризации
Другие страны 16:54
МАГАТЭ не фиксировало признаков разработки ядерной бомбы в Иране после 2009 года
Ядерная программа 16:50
Европейские эксперты проверят данные Израиля о ядерной программе Ирана
Европа 15:30
Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Хомса
Россия 15:17
Израиль пригласил Россию ознакомиться с разведданными по Ирану
Израиль 15:09
В МИД РФ призвали к осторожной оценке заявлений Израиля по сделке с Ираном
Россия 15:07
Постпред РФ: МАГАТЭ за время действия сделки по Ирану не выявило нарушений
Россия 15:04
В Париже призвали дать МАГАТЭ полный доступ к информации Израиля по Ирану
Европа 14:40
Франция призвала проверить данные Израиля о нарушении Ираном ядерной сделки
Европа 13:58
Премьер и министр обороны Израиля получили право вдвоем объявлять войну
Израиль 13:36
Viber полностью восстановил работу в России
Россия 12:52
Россия готова обеспечить ТЭК Туркменистана инновационными технологиями
Энергетика 11:27
Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
США 11:12
Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
США 11:10
Роспотребнадзор предупредил об опасном инфекционном заболевании в Швейцарии
Россия 09:24