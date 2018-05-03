Сергей Лавров: Россия ожидает от ОЗХО объективного расследования по Сирии

3 мая 2018 10:53 (UTC+04:00)

Москва ожидает объективного и независимого расследования ОЗХО предполагаемой химатаки в сирийской Думе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама", передает РИА Новости.

"Ожидаем, что результатом их поездок станет объективное независимое расследование, включая посещение всех объектов, имеющих отношение к утверждениям о химатаке и к деятельности экстремистов по производству отравляющих веществ. Со своей стороны, как могли, содействовали работе экспертов", — сказал министр.

Он напомнил, что эксперты ОЗХО уже два раза посетили место предполагаемого использования химоружия в Думе.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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