Патрушев провел переговоры с главой МИД Ливии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, сообщила в четверг пресс-служба аппарата СБ РФ, передает РИА Новости.

"Николай Патрушев и Мухаммед Сияла обсудили вопросы российско-ливийского сотрудничества, проблематику ливийского урегулирования и тематику противодействия терроризму". — говорится в сообщении.

В начале встречи Патрушев выразил соболезнования Сияле в связи с произошедшим 2 мая в Триполи терактом в штаб-квартире Национальной избирательной комиссии, отмечается в сообщении.

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