МИД РФ: Москва не упустит возможностей, открывающихся из-за торговой войны КНР и США

Россия не будет упускать возможностей, открывающихся для расширения экономического сотрудничества с Китаем в результате торговой войны Пекина и Вашингтона, заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, передает Прайм.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры. В Пекине 3-4 мая проходят переговоры США и КНР по торговле. Это первые переговоры после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.

"Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной "дубиной", но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем", - сказал Моргулов, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то экономические возможности для России на китайском рынке в свете разворачивающейся торговой войны Китая с США.

"Вы упомянули сельхозпродукцию. Тенденция роста объемов двусторонней торговли на данном направлении проявилась еще до обострения китайско-американских торговых противоречий. Теперь складываются условия выхода профильной кооперации на еще более высокий уровень", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

При этом, по его словам, торгово-экономическое сотрудничество с Китаем носит самоценный характер и не подвержено внешнеполитической конъюнктуре.

В то же время Моргулов указал, что Россия и Китай не создают и не планируют создавать какие-либо союзы, так как это не соответствует российскому и китайскому видению характера двустороннего взаимодействия. "КНР, кстати, строго придерживается линии на неприсоединение к каким-либо блокам. В то же время, вы правы, на деле мы нередко выступаем с единых позиций как единомышленники в глобальных и региональных делах", - отметил он.

Как заметил замминистра, естественно, что у каждой из сторон есть свои экономические интересы, которые не всегда и не во всем совпадают. По его словам, в отдельных случаях возникает конкуренция, причем прямая, между экономическими операторами двух стран. "Вопрос, наверное, не в том, как этого избежать, а как выходить из подобных ситуаций. И, думаю, мы нашли на него правильный ответ", - заявил Моргулов.

Он напомнил. что Китай в последние годы активно продвигает свой международный инфраструктурный проект "Один пояс, один путь". "И здесь мы также нашли возможность не конкурировать с этой инициативой, а на основе имеющихся точек соприкосновения направить его в сторону сопряжения с нашим собственным проектом строительства Евразийского экономического союза. Эта работа уже приносит плоды. В частности, согласован текст договора о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕврАзЭС и КНР, подписание которого должно состояться в самое ближайшее время", - добавил замглавы МИД РФ.

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