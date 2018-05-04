Кабмин РФ утвердил стратегию развития автомобилестроения до 2025 года

4 мая 2018 10:44 (UTC+04:00)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития автомобилестроения до 2025 года, которая является продолжением стратегии на период до 2020 года. Документ опубликованв пятницу на сайте правительства, передает ТАСС.

В новой стратегии определены цели и приоритеты развития отрасли автомобилестроения и производства автокомпонентов, приведена оценка рисков ее реализации и способы их минимизации. Кроме того, определены ключевые показатели и финансовые индикаторы эффективности реализации стратегии.

Целью стратегии, подготовленной Минэкономразвития, стало создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.

В частности, планируется обеспечить удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%.Также планируется вывести на рынок продукты с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники и простимулировать спрос на такую продукцию.

Данная стратегия разработана в соответствии с поручением президента России по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности и будет реализовываться в рамках госпрограмм "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие внешнеэкономической деятельности" и других.

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