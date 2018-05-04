Россия и Турция будут совместно проверять ввозимые турецкие томаты

РФ и Турция с 10 мая в морском порту Геленджик будут проводить совместный фитосанитарный контроль турецких томатов, ввозимых в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

"С 10 мая 2018 года в морском порту Геленджик будет осуществляться совместный с директоратом по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики фитосанитарный контроль партий турецких томатов, ввозимых в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Служба также сообщает, что 3 мая состоялись переговоры Россельхознадзора с коллегами из Турции, в ходе которых стороны обсудили технические вопросы касательно предстоящей повторной инспекции российских предприятий-производителей говядины, а также соблюдение данными предприятиями турецкого законодательства в области ветеринарии.

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