В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

4 мая 2018 11:42 (UTC+04:00)

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Хама — один", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мерджани провинции Риф Дамаск. Местному населению доставлено 1,9 тонны продовольствия и предметов первой необходимости. Медицинскую помощь получили 27 человек. По линии ООН проведено три гуманитарных конвоя в провинцию Дераа, общий вес груза составил 175 тонн.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2509.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия и Турция будут совместно проверять ввозимые турецкие томаты
Россия 11:36
Кабмин РФ утвердил стратегию развития автомобилестроения до 2025 года
Россия 10:44
МИД РФ: Москва не упустит возможностей, открывающихся из-за торговой войны КНР и США
Россия 09:17
МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ
Россия 03:49
Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке
США 3 мая 22:05
Медведев поздравил коллег из стран СНГ с приближающейся годовщиной Победы
Политика 3 мая 19:23
Лавров напомнил о предложении провести в России саммит Израиля и Палестины
Россия 3 мая 17:55
Президент Австрии сообщил о предстоящем визите президента России в Вену
Европа 3 мая 17:52
Лавров: Данные Израиля о программе Ирана могут относиться к прошлому
Израиль 3 мая 17:15
Узбекистан планирует существенно увеличить товарооборот с Россией
Бизнес 3 мая 17:10
Китайская компания приступила к строительным работам на Омском НПЗ в России
Энергетика 3 мая 16:44
Патрушев провел переговоры с главой МИД Ливии
Россия 3 мая 16:39
Россия прекратила экспорт нефти в Узбекистан
Энергетика 3 мая 16:04
Мэй и Гутерреш заявили о необходимости независимого расследования в Сирии
Европа 3 мая 16:00
МИД Франции назвал независимым расследование ОЗХО в сирийской Думе
Европа 3 мая 15:43
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России
Европа 3 мая 15:21
Лавров рассказал о последствиях выхода США из иранской ядерной сделки
Россия 3 мая 14:45
Россия и Иордания продолжат сотрудничество по Сирии с участием США
Россия 3 мая 14:30