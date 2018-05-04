Россия продолжает содействовать расследованию экспертов ОЗХО в Сирии

РФ продолжает содействовать расследованию экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента в сирийском городе Дума, в том числе, в обеспечении безопасности, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама" ранее заявил, что Москва ожидает объективного и независимого расследования ОЗХО предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

"Мы продолжаем содействовать расследованию, которое проводят в городе Дума специалисты миссии по установлению фактов применения химического оружия, прежде всего в вопросе обеспечения безопасности. Работа, как мы понимаем, ведется по плану, они уже взяли пробы на двух объектах, которые назывались в связи с предполагаемой химической атакой – речь идет о складе и лаборатории", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва ожидает, что техническая работа миссии будет доведена до конца, а ее результатом станет беспристрастный, профессиональный доклад.

Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью британской газете Financial Times заявил, что инспекторы ОЗХО намерены эксгумировать тела жертв предполагаемой "химической атаки" в сирийской Думе. По его словам, эксперты, начиная с 21 апреля через две недели после якобы имевшей место химатаки, собрали в районе инцидента около 100 проб из окружающей среды. Однако подобные материалы быстро портятся, и специалисты полагают, что для доказательства применения в Думе хлора или зарина необходимы образцы тканей предполагаемых жертв.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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