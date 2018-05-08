В Сирии потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52

8 мая 2018 00:40 (UTC+04:00)

Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии, оба летчика погибли. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования. "По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны.

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