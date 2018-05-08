Япония и Россия проведут встречу заместителей глав МИД

Япония и Россия проведут в пятницу в Москве очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил журналистам во вторник глава МИД Японии Таро Коно, передает РИА Новости.

По его словам, в переговорах будут участвовать заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов.

Встреча состоится в преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Мы надеемся, что встреча будет значимой", — сказал Коно.

По его словам, Токио также надеется, что в этом году Россия и Япония "значительно продвинутся к заключению мирного договора".

Правительство Японии в последние годы стремится развивать отношения с Россией в надежде на решение территориальной проблемы, связанной с притязаниями Токио на южные Курилы, и на подписание мирного договора между двумя странами.

В частности, прорабатывается идея совместного освоения Россией и Японией четырех островов южных Курил так, чтобы при этом не нарушался суверенитет ни одной из сторон.

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