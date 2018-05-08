Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос

8 мая 2018 09:22 (UTC+04:00)

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-апрель текущего года вырос на 27,3%, до $31,1 млрд. Об этом говорится докладе, опубликованном во вторник Главным таможенным управлением КНР, передает ТАСС.

Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 21,1% и превысил $13,9 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР поднялся на 32,8% - до $17,2 млрд.

В апреле китайский товарооборот составил $8,1 млрд.

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% в годовом выражении, до $84,07 млрд.

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