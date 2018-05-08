Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

8 мая 2018 13:00 (UTC+04:00)

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – два. Турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 48 человек.

Согласно сообщению, по линии ООН проведен один гуманитарный конвой в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа общим весом 123 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2509. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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