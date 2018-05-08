Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера, сообщает РИА Новости.

"Прежде всего, надо утвердить председателя правительства. И еще раз обращаюсь к вам, ко всем депутатам и представителям всех фракций, хотя Дмитрий Анатольевич представляет ведущую партию в парламенте, тем не менее, я обращаюсь ко всем фракциям — прошу поддержать мое предложение о назначении на должность председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича", — сказал Путин, выступая в ГД.

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