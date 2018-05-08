Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера

8 мая 2018 17:04 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера, сообщает РИА Новости.

"Прежде всего, надо утвердить председателя правительства. И еще раз обращаюсь к вам, ко всем депутатам и представителям всех фракций, хотя Дмитрий Анатольевич представляет ведущую партию в парламенте, тем не менее, я обращаюсь ко всем фракциям — прошу поддержать мое предложение о назначении на должность председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича", — сказал Путин, выступая в ГД.

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