Россия призвала США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить СВПД

8 мая 2018 17:22 (UTC+04:00)

Россия призывает США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить иранскую ядерную сделку, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения с Ираном.

"То, что у США есть претензии — это факт. Вопрос, как разовьется ситуация в ближайшие дни, остается открытым. Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить эту сделку", — заявил Рябков в интервью РБК.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.

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