Госдума утвердила Медведева главой правительства

8 мая 2018 18:20 (UTC+04:00)

Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства, передает РИА Новости.

За назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было.

Его кандидатуру поддержали фракции ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" - высказались против. Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании.

Госдуму посетил Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев "возглавлял правительство в сложные годы".

"Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.

После этого перед парламентариями выступил Медведев, рассказав об итогах и основных направлениях работы правительства. Также он ответил на вопросы представителей фракций.

"Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял", - заявил Медведев.

Он пообещал, что в случае его утверждения премьером сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет не менее успешным, чем прежнего.

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