В Китае рассказали о росте товарооборота с Россией

10 мая 2018 09:24 (UTC+04:00)

Товарооборот КНР и РФ в 2018 году может превысить 100 миллиардов долларов, и одним из главных стимулирующих факторов для этого стало последовательное восстановление российской экономики и рост рыночного спроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает РИА Новости.

"Товарооборот России и Китая в 2018 году может превысить 100 миллиардов долларов, согласно статистическим данным главного таможенного управления КНР, за первые 4 месяца этого года товарооборот России и Китая составил 31,2 миллиарда долларов, что почти на 30% больше, чем за этот же период 2017 года", — отметил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что "в числе основных причин этого можно назвать последовательную стабилизацию российской экономики и рост рыночного спроса, что стало стимулирующим фактором китайского экспорта в РФ, за первые четыре месяца этого года он вырос на 21,1 % по сравнению с этим же периодом прошлого года".

Гао Фэн отметил, что объем российского экспорта в Китай также вырос. Он добавил, что продвижение двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере стало одним из новых важных факторов роста двустороннего товарооборота. За первые 4 месяца 2018 года экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай вырос на 35,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Помимо прочего, по его словам, вырос объем двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и крупных проектов, в авиакосмической области, а также в строительстве и создании инфраструктуры.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Израиль проинформировал Россию перед ударами по Сирии
Израиль 09:30
Израиль призвал Иран воздержаться от новых атак
Израиль 08:34
Уровень воды в китайском водохранилище "Санься" упал до отметки в 160м
Китай 01:19
В Китае создан первый глубоководный рыбопромысловый район
Китай 9 мая 20:20
В России открыли монумент в честь вклада Азербайджана в победу во Второй мировой войне (ВИДЕО)
Общество 9 мая 15:29
Братская политика Беларуси в отношении России не изменится - Лукашенко
Беларусь 9 мая 14:35
Россия видит в Азербайджане надёжного союзника, а Армению удерживать не собирается - российский политолог
Точка зрения 9 мая 14:01
МИД РФ: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД
Россия 9 мая 13:49
Новак предложил дождаться реакции рынка на выход США из сделки по Ирану
Россия 9 мая 13:43
Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросам безопасности в мире
Россия 9 мая 12:21
Китай выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
Китай 9 мая 12:15
В Иране, России и Турции подтвердили новую встречу по Сирии в Астане
Казахстан 9 мая 10:40
Япония, КНР и Южная Корея выступили против протекционизма
Китай 9 мая 09:55
Нетаньяху выступил за продолжение военной координации с Россией в Сирии
Израиль 9 мая 09:20
В Китае пять человек погибли при взрыве на угольной шахте
Китай 9 мая 08:24
МИД РФ осудил выход США из ядерной сделки по Ирану
Россия 9 мая 05:10
Комитет сената обвинил Россию в кибератаке на инфраструктуру выборов в США
США 9 мая 04:13
В Лиссабоне умер посол России в Португалии
Россия 9 мая 00:35