В Китае рассказали о росте товарооборота с Россией

Товарооборот КНР и РФ в 2018 году может превысить 100 миллиардов долларов, и одним из главных стимулирующих факторов для этого стало последовательное восстановление российской экономики и рост рыночного спроса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает РИА Новости.

"Товарооборот России и Китая в 2018 году может превысить 100 миллиардов долларов, согласно статистическим данным главного таможенного управления КНР, за первые 4 месяца этого года товарооборот России и Китая составил 31,2 миллиарда долларов, что почти на 30% больше, чем за этот же период 2017 года", — отметил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что "в числе основных причин этого можно назвать последовательную стабилизацию российской экономики и рост рыночного спроса, что стало стимулирующим фактором китайского экспорта в РФ, за первые четыре месяца этого года он вырос на 21,1 % по сравнению с этим же периодом прошлого года".

Гао Фэн отметил, что объем российского экспорта в Китай также вырос. Он добавил, что продвижение двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере стало одним из новых важных факторов роста двустороннего товарооборота. За первые 4 месяца 2018 года экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай вырос на 35,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Помимо прочего, по его словам, вырос объем двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и крупных проектов, в авиакосмической области, а также в строительстве и создании инфраструктуры.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.

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