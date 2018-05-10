Россия обеспокоена эскалацией между Ираном и Израилем

10 мая 2018 12:14 (UTC+04:00)

Россия обеспокоена эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, выясняет подробности у сторон. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это все очень тревожно, вызывает обеспокоенность. Надо заниматься деэскалацией обстановки, напряженности, - сказал он. - Мы сейчас выясняем все подробности".

"У нас контакты со всеми сторонами", - отметил Богданов, отвечая на вопрос, предпринимает ли Россия усилия для урегулирования ситуации. Высокопоставленный дипломат добавил, что с израильской стороной контакты были 9 мая, имея в виду встречу на высшем уровне в Москве.

Израиль утром в четверг атаковалдесятки иранских военных объектов в Сирии в ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах. Ранее в четверг со стороны Сирии иранскими силами "Аль-Кудс" были запущены, по данным Израиля, не менее 20 ракет и других снарядов по передовым позициям израильской армии на Голанах.

Часть иранских ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", остальные не долетели. С израильской стороны жертв и разрушений нет.

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