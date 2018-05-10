Минобороны РФ сообщило об отражении израильской атаки ПВО Сирии

10 мая 2018 12:54 (UTC+04:00)

В ударе по территории Сирии участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли; более половины ракет удалось сбить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что 10 мая в период с 1.45 до 3.45 утра под предлогом ответа на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований армия Израиля нанесла удар по территории Сирии.

"В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля"", — говорится в сообщении.

Нападению подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана, а также позиции средств ПВО армии САР в районе Дамаска и на юге Сирии, отметили в МО РФ.

"В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито. Данные по нанесенному ущербу иранским вооруженным формированиям, а также военной и гражданской инфраструктуре Сирийской Арабской Республике уточняются", — добавляется в релизе.

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