В МИД РФ предупредили о рисках выхода США из сделки по Ирану

10 мая 2018 14:13 (UTC+04:00)

Выход США из соглашения по иранской ядерной программе может вылиться в локальные боевые конфликты на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.

"Ситуация на Ближнем Востоке запутана и теперь станет еще более запутанной и перейдет в новую фазу, которая может вылиться в военные фактически действия. Потому что реакция Ирана будет соответствующая", — сказал он журналистам на полях антитеррористической конференции в Риме.

По его словам, политика США в регионе была направлена на "выдавливание" Ирана, который совместно с "Хезболлой" занимается борьбой с терроризмом.

"Это вполне могут быть локальные конфликты: уже ведь авиация коалиции и Израиль наносит удар по позициям "Хезболлы" и КСИР в Сирии. Это уже военные действия", — подчеркнул замминистра.

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