Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД и не было экстерриториального влияния на партнеров Тегерана, заявил на пресс-конференции и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой, передает РИА Новости.

"Безусловно, мы будем добиваться, во-первых, чтобы это не разрушило СВПД. Это наша общая цель, мы сегодня ее подтвердили. Во-вторых, мы будем добиваться того, чтобы не было какого-то экстерриториального влияния на других партнеров исламской республики Иран. На этот счет есть нормы ВТО, на этот счет могут быть меры внесудебного согласования. Как я понимаю, наши европейские партнеры с американцами хотят именно по этому пути пойти — выторговать что-то, не знаю, насколько это получится" — сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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