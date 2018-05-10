В МИД РФ оценили реакцию Ирана на выход США из ядерной сделки

10 мая 2018 18:42 (UTC+04:00)

Иран действует оптимальным образом, пытаясь в контактах с евротройкой, Россией и Китаем урегулировать ситуацию после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответы могут быть разными, они могут быть зеркальными, могут быть конструктивно открытыми. Я думаю, что тот курс, та линия, которую сейчас проводит иранская сторона на сохранение СВПД и на нахождение совместно с другими участниками сделки - с европейцами, с нами, с китайским коллегами - модели работы в условиях выхода США (из СВПД) и восстановления американских санкций - вот это оптимальный ответ на сегодня", - сказал Рябков, комментируя сообщения о том, что Тегеран якобы подготовил план ответных действий, пропорциональный выходу США из ядерной сделки.

"А какой может быть дальше ответ или ответы, если ситуация вопреки проявленному конструктивному подходу со стороны Тегерана и вопреки проявленной им политической воли, если ситуация будет развиваться в негативном по отношению к СВПД направлении, то это уже станет предметом отдельного разговора. Пока вот так, а что будет дальше, посмотрим", - добавил Рябков.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Позже агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства Ирана сообщило, что Тегеран подготовил план ответных действий, пропорциональный выходу США из ядерной сделки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Макрон: выход США из ядерной сделки по Ирану - плохой пример с точки зрения права
Европа 19:11
В американском округе Майами-Дейд 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана
Политика 19:02
Пенс: присутствие войск США в Южной Корее на переговорах с КНДР обсуждаться не будет
США 18:46
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Китай 18:33
Глава МИД Бахрейна поддержал обстрел Израилем иранских позиций в Сирии
Арабские страны 17:58
Китай заявил о готовности прилагать усилия для сохранения ядерной сделки
Китай 17:52
Эрдоган и Рухани обсудили выход США из ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 17:23
В Кремле обеспокоены растущим напряжением между Ираном и Израилем
Россия 16:58
Россия и Иран подписали допсоглашения по проекту строительства ТЭС в Иране
Россия 16:55
Кремль: США решением по Ирану нарушили нормы ВТО
Россия 16:52
Лавров: Отмена санкций СБ ООН против Ирана не подлежит пересмотру
Россия 16:07
Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД
Россия 16:02
Посол Ирака призвал арабские страны работать над сохранением СВПД
Арабские страны 16:02
Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Европа 15:55
Глава МИД Германии призвал сохранить иранскую ядерную сделку
Ядерная программа 15:51
Лавров призвал оперативно определить шаги по сохранению СВПД
Россия 15:27
Еврокомиссар выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
Европа 14:38
В МИД РФ предупредили о рисках выхода США из сделки по Ирану
Россия 14:13