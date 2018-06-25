Россия и Руанда подписали меморандум о сотрудничестве по мирному атому

25 июня 2018 15:45 (UTC+04:00)

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и министерство инфраструктуры Республики Руанда подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росатом.

Документ с российской стороны подписан заместителем генерального директора Росатома Николаем Спасским, со стороны Руанды — послом этой страны в РФ Жанной д`Арк Муджавамарией.

"Меморандум является первым документом между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Документ создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, для развития ядерной инфраструктуры Республики Руанда, разработки программ по повышению информированности населения об атомных технологиях, для использования радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине", — говорится в сообщении.

Для определения конкретных совместных проектов будут созданы совместные рабочие группы. В качестве следующего шага предполагается подготовка рамочного межправительственного соглашения, отмечается в сообщении.

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